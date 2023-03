Klimaatactivisten laten 41 autobanden leeglopen, politie start onderzoek: “SUV’s zijn tweede grootste oorzaak van CO2-toename”

Aantal klachten tegen horecaza­ken wegens geluids­over­last in stijgende lijn: “Mogelijk volgen meer mensen voorbeeld van buurman Fuse”

Het aantal klachten tegen horecazaken wegens geluidsoverlast blijkt toe te nemen. In januari alleen al ontving Leefmilieu Brussel er zeven tegen grote nachtclubs in het Brusselse. Ter vergelijking: tot 2017 ging het maar om één dossier per jaar. “En zelfs als er geen klachten worden ingediend, heeft het gevolgen voor uitbaters. De politie staat vaker voor de deur en buren tonen minder begrip.”