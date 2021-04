Klimaatactivisten bezetten bankkantoren uit protest tegen “destructief monetair systeem”

Activisten in witte pakken zitten op de luifel boven de ingang van het bankkantoor van KBC aan de Brusselse Havenlaan. Op de grond liggen actievoerders dood op de grond. Deze klimatologische ‘crime scene’ is afgespannen met linten. Bij de kantoren van Euroclear zitten activisten in een kring rond een olievlek.

De actiegroep Extinction Rebellion (XR) protesteert donderdag met bankbezettingen op verschillende locaties tegen het monetair systeem. “De financiële en banksector is het hart van een toxisch cultureel, economisch, sociaal en politiek systeem. Dit systeem, gebaseerd op een wedloop naar winst en groei, vernietigt ecosystemen en verslechtert de levensomstandigheden van vele bevolkingsgroepen. Hier moet dringend een einde aan komen”, zegt Simon, woordvoerder van XR.

Volledig scherm © Marc Baert

Fossiele brandstoffen

Extinction Rebellion concludeert dat de banken BNP Paribas, ING en KBC tussen 2013 en 2018 voor meer dan 4 miljard euro geïnvesteerd hebben in bedrijven die zich schuldig maken aan ontbossing en schendingen van de mensenrechten en in verband staan met de branden in het Amazonewoud. Bovendien investeren grootbanken nog steeds in fossiele brandstoffen. “BNP Paribas heeft sinds de ondertekening van het Akkoord van Parijs meer dan 44 miljard euro geïnvesteerd in fossiele brandstoffen. Belfius communiceert nog steeds niet over de CO2-uitstoot verbonden aan zijn investeringen”, aldus XR.

De activisten eisen veranderingen. “De financiële sector houdt actief de illusie van de “groene groei” in stand. Toch is er geen bewijs dat economische groei en toename van het energieverbruik los van elkaar mogelijk zijn. Als reactie op een ecologische en sociale ramp die met de dag erger wordt, is dit een slecht gekozen moment om te zoeken naar zogenaamde “groene” alternatieven om groei en winst te promoten. Wij moeten een einde stellen aan dit model en de economie van de toekomst voorbereiden die rekening houdt met de planetaire grenzen.”

Volledig scherm © Marc Baert

Volledig scherm © Marc Baert