Kleuter zwaargewond door vallende tak in Anderlecht: “Al twee keer geopereerd, maar toestand is stabiel”

veldlopen Excelsior domineert Brusselse Ekiden zowel bij de vrouwen als bij de mannen

De overgang tussen zomer- en winterseizoen was dit jaar erg kort. Deze zaterdag ging inderdaad het BK Ekiden door in het Koning Boudewijnstadion en omstreken en ‘s anderendaags moesten de clubs al aan de slag tijdens de relay’s van de CrossCup in het Oost-Vlaamse Berlare. Tijdens de Ekiden toonde Excelsior zich zowel bij de mannen als bij de vrouwen oppermachtig.

23 oktober