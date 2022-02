Kleuter komt met vinger vast te zitten in antieke naaimachine: brandweer moet kindje verdoven

Brussel/Elsene Sans-pa­piers gaan mogelijk opnieuw over tot bezetting Begijnhof­kerk: “Momenteel verblijven er 20 à 30 mensen, maar dat aantal groeit”

Meer dan een jaar na de start van de hongerstaking in de Begijnhofkerk in Brussel plannen sans-papiers nieuwe acties. Dit komt onder andere omdat vijf ex-hongerstakers er niet in slaagden via de rechtbank de behandeling van hun dossiers door dienst Vreemdelingenzaken on hold te zetten. Woordvoerder van de sans-papiers, Ahmed Manar, geeft aan waarschijnlijk in beroep te gaan. “Een nieuwe bezetting is in de toekomst sterk mogelijk”, zegt hij. Of er ook opnieuw een hongerstaking komt, is vooralsnog onbekend.

