Kleurrijke carnavalstoet trekt door Sint-Gillis

“Hij probeerde míj te steken toen ik niet inging op z'n avances”: jury gelooft niks van uitvlucht en veroor­deelt man tot 22 jaar

Mohamed B. (30) is vrijdag voor het Brusselse hof van assisen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 jaar voor een diefstal met doodslag als verzwarende omstandigheid op de 44-jarige Phat Banh Gia in 2016. Nochtans beweerde de beschuldigde dat hij werd bedreigd en dat hij in de worsteling die daarop volgde per ongeluk het slachtoffer neerstak.