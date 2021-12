Kleinste boekje ter wereld gaat voor 4.300 euro onder de hamer: “Bieders uit de hele wereld”

Brussel Schotse vrouw start petitie na gewelddadi­ge overval in Zuidstati­on: “De politie moet dit serieuzer gaan nemen. Nu heerst er wetteloos­heid”

Een Schotse vrouw is dinsdag het slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in het Zuidstation. Hierop heeft ze een petitie opgestart tegen de onveiligheid rond het stilaan beruchte station. “Eens het donker is zijn die stations oorlogszones”, doet Charlotte haar verhaal.”Met deze petitie en mijn verhaal wil ik dat men zich ervan bewust wordt hoe gevaarlijk het daar is, zeker voor vrouwen.”

17 december