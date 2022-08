Klassiek muziekfestival Classissimo keert terug naar Brussel

voetbal Challenger Pro League RWDM tankt met sterke tweede helft tegen AS Nancy vertrouwen in laatste oefenpot voor competitie­start

Voor zijn laatste oefenwedstrijd in deze voorbereidingscampagne maakte RWDM de verplaatsing naar AS Nancy, de Noord-Franse club die vorig seizoen uit de Ligue twee is gedegradeerd maar de ambitie heeft zo snel mogelijk die verloren plek opnieuw in te nemen.

7 augustus