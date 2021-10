“Klanten enorm dankbaar, want zij hebben erger voorkomen”: familie van Brusselse cafébaas (51) in shock na steekpartij over Covid Safe Ticket

Jette Dienst­hoofd Intensieve Zorgen UZ Brussel haalt uit naar niet-gevacci­neer­de coronapa­tiën­ten die bedden blijven innemen: “Hun egoïsme zet rem op dagelijkse zorg”

16:52 In twee weken tijd is het aantal coronabesmettingen in ons land verdubbeld en dus houden ze ook in de ziekenhuizen hun hart vast voor een nieuwe lading coronapatiënten. In het UZ Brussel zien ze ondertussen al een lichte stijging op Intensieve Zorgen. Volgens diensthoofd Jan Poelaert gaat het bijna uitsluitend om niet-gevaccineerden. “Blijkbaar vinden ze vrijheid belangrijker dan veiligheid.”