Kindermuseum Elsene houdt laatste ‘Tocht van de Elfen’ van dit seizoen

beschadi­gen 10 wagens in 'bewaakte parking' in Brussel: "180 euro per maand voor een plek waar de camera's uitstaan?"

Tientallen mensen die hun wagen parkeerden in de parking Lepage Q-Park in het centrum van Brussel zitten met hun handen in het haar. Ondanks een stevig prijskaartje voor een plekje in een ‘bewaakte’ parking hebben dieven er toch hun slag kunnen slaan. “Een schande is het”, getuigt een van de slachtoffers, die hier hun verhaal doen.

5 januari