Kinderen van 6 en 11 jaar alleen thuis wanneer brand uitbreekt: flat onbewoonbaar

Brusselse brandweer dient stakings­aan­zeg­ging in: "We hebben soms een politie-escorte nodig om ons werk te doen, maar dé druppel was het verlies van een collega"

Bij de Brusselse brandweer is de situatie explosief, en het personeel is op. Dat meldt de Franstalige liberale vakbond SFLP woensdag in een persbericht. Daarom is een stakingsaanzegging ingediend bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) vanaf 25 oktober, en de dag erop wordt een personeelsvergadering bijeengeroepen.

