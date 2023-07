KIJK. Jongeren rijden met twee op elektrische step op pechstrook van Brusselse Ring

KIJK. Twee jongeren rijden op één elektrische step op de pechstrook van de Brusselse Ring.

Het ziet er niet goed uit voor de twee jongeren die deze week beslisten om een ritje te maken met een elektrische step. Ze kropen samen op een step, en dat terwijl het expliciet verboden is om passagiers te vervoeren op gemotoriseerde voortbewegingstoestellen. Daarnaast mag je je niet zomaar via de pechstrook verplaatsen. De minimumleeftijd om een step te mogen besturen is zestien jaar. Hoe oud de jongens precies zijn, is niet geweten. Ook mag een step maximaal 25km/uur rijden. Wat de twee bezielde, is niet duidelijk.

Volgens de federale politie riskeren de jongeren een proces-verbaal te krijgen. “Het onwettig gebruik van de pechstrook is een overtreding van de derde graad, dat is hier op het eerste zicht de zwaarste overtreding”, verklaart Jana Verdegem van de federale politie. “Gezien de samenloop van overtredingen zou hier bij vaststelling wellicht een proces-verbaal opgemaakt worden. Wat de strafmaat betreft is het wel belangrijk erbij te zeggen dat die beslissing niet van de politie maar van justitie afhangt.”

Geen nummerplaat

Of de twee tieners ook effectief een boete zullen krijgen, is niet zeker. Het zal niet evident zijn om hen te identificeren. “De inbreuken hoeven niet per definitie op heterdaad te worden vastgesteld. Vaststelling via camerabeelden bijvoorbeeld op een later tijdstip is in principe ook mogelijk. Maar: elektrische steps hebben geen nummerplaat. De jongeren identificeren op camerabeelden is dus niet zo evident”, aldus Verdegem nog.

Tot slot wijst de politie erop dat ook de (vrachtwagen)bestuurder die deze beelden gemaakt heeft een onmiddellijke inning riskeert. “Ook een gsm bedienen tijdens het rijden is immers een overtreding van de derde graad. Bovendien is andere weggebruikers en voertuigen filmen en deze beelden herkenbaar en zonder toestemming openbaar verspreiden een inbreuk op de privacy.”

