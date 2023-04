KIJK. Greta Thunberg voert alleen actie voor de Zweedse ambassade in Brussel

Kunste­naars CORE Festival volop in de weer: “Projectie wordt een venster tussen de ruimte en de natuur”

Eind mei gaat het CORE Festival van start in het Ossegempark. Bezoekers komen er uiteraard voor de muziek, maar ook kunst vormt een belangrijk aspect voor het festival. Een van de artiesten achter de kunstwerken is Joanie Lemercier. In zijn atelier in Anderlecht legt hij de laatste handen aan zijn installatie. “Het is de bedoeling om een soort venster te projecteren, dat een link vormt tussen de natuur en de ruimte.”