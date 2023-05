KIJK. Brandweer moet opnieuw uitrukken voor man die aan plafond bungelt terwijl hij gekneld zit in rolluik van metrostation

Het voorval gebeurde vannacht om 04.30 uur in het Brusselse metrostation Hallepoort. Daar raakte een man met zijn been gekneld in een rolluik. Het bleek geen gemakkelijke opdracht om de persoon te bevrijden uit zijn benarde positie. Zowel de medische diensten, de politie en de technische diensten van de MIVB kwamen ter plaatse. De man werd onder MUG-begeleiding overgebracht naar het ziekenhuis.

Tweede incident

Volgens de brandweer is het nog niet duidelijk in welke omstandigheden de man vastraakte in de rolluik. Opvallend genoeg moesten de hulpdiensten vorige week nog uitrukken voor een gelijkaardig incident. Het ging toen om een man die onder invloed was vastgeraakt in een rolluik in metrostation Sint-Gillisvoorplein.