Kidical Mass: kindvriendelijk fietsen in Brussel

Een Kidical Mass is een fietstocht met zoveel mogelijk deelnemers van alle leeftijden, speciaal voor kinderen en hun ouders. Het is een plezante fietstocht met de kleintjes, alsook een krachtig signaal om duidelijk te maken dat er veel vraag en nood is aan kindvriendelijke fietsinfrastructuur. “Met die ondermaatse fietsinfrastructuur is het ook niet zo gek dat het aantal woon-schoolverplaatsingen met de fiets de laatste jaren enkel omlaag ging. In 2020 was slechts 26% van de ritten van en naar school met de fiets. In 2000 was dat nog 40%. Meefietsen met een Kidical is een signaal naar beleidsmakers: maak werk van fietsinfrastructuur op maat van de volgende generatie”, aldus de organisatie. “Met onze Kidical Masses, het kleine zusje van de internationale fietsbeweging Critical Mass, hopen we mensen aan het denken te zetten. Het is wetenschappelijk bewezen dat kinderen die regelmatig fietsen meer zelfvertrouwen hebben en zelfstandiger zijn. Met een Kidical Mass heeft je kroost even alle ruimte om te slalommen, uit te wijken, comfortabel te stoppen. “