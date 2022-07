Kidical Mass in Elsene: “Willen kinderen leren fietsen op laagdrempelige manier”

Ook in andere Brusselse gemeenten worden gelijkaardige fietstochten gehouden. De eerste ging twee jaar geleden door in Schaarbeek. “Afhankelijk van de leeftijd passen we het parcours aan. In Molenbeek zijn het bijvoorbeeld voornamelijk tieners die deelnemen. Die fietstochten zijn dan ook wat langer, rond de 15 kilometer”, legt Sere uit. “Met het initiatief willen we beginnende fietsers aanleren hoe ze het best in het verkeer rijden. Anders dan bij de Critical Mass concentreren we ons hier op het pedagogisch aspect, en dat op een laagdrempelige manier. Tijdens de ritjes houden we ons aan de verkeersregels en leggen we de kinderen uit waar ze op moeten letten. Tegelijk vragen we ook aandacht voor onveilige punten in het verkeer.”