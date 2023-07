Keukenbrand leidt tot evacuatie appartement in Modelwijk

In de Lakense Modelwijk is in de nacht van vrijdag op zaterdag, kort na middernacht, een brand uitgebroken. Dat meldt de Brusselse brandweer. De brand brak uit op de eerste verdieping van een appartementsgebouw van twee verdiepingen en betrof een accidentele brand in de keuken van een 60-jarige vrouw.