Kerstboom op Grote Markt bijna versierd na drie dagen: “600 kerstballen hang je niet zomaar even omhoog”

Donderdagochtend arriveerde de Nordmann op de Grote Markt in Brussel na een lange reis. Maar de boom van 18 meter hoog moest nog versierd worden. Die taak was weggelegd voor drie mannen die onder het toeziend oog van twee coördinatoren urenlang in de weer waren op de Grote Markt. “Vrijdag zijn we begonnen om 8 uur ‘s morgens en gestopt om 1 uur ‘s nachts. Ook zaterdagochtend waren we al vroeg op post. Maar het einde is in zicht. Zondag gaan we nog een uur of twee door en dan zal de boom helemaal af zijn. We zijn er heel fier op”, klinkt het bij de man die het hele proces in goede banen leidt. Met twee hoogwerkers worden de 600 champagnekleurige ballen en lange slinger van 2 kilometer aan ledlichtjes in de boom opgehangen.