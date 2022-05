Kerk van Vorst wordt deels omgevormd tot klimzaal

Vorst De geplande klimzaal in de Sint-Antoniuskerk in de Brusselse gemeente Vorst komt er. De initiatiefnemers hebben een stedenbouwkundige vergunning beet en hopen voor de zomer van 2023 de eerste klimmers te verwelkomen in Vorst.

De klimhal zal uitgebaat worden door Maniak, dat al over vestigingen beschikt in Charleroi en Nijvel. “De keuze voor de kerk was niet toevallig”, vertelt Nicolas Mathieu, een van de oprichters van Maniak. “We waren op zoek naar een gebouw dat hoog genoeg is om een klimzaal met een hoogte van 20 meter in onder te brengen. Bovendien werd de kerk steeds minder gebruikt.”

In de voorkant van de kerk zal twee keer per week wel nog een mis plaatsvinden. Maniak focust uitsluitend op klimmers. “Het zal geen polyvalente sportzaal worden, eventueel komen er later wel yogasessies maar die zullen dan draaien rond de link tussen yoga en bergsport.” Bij de klimhal komt ook een bar.

Verrassingen

‘Maniak Padoue’, zoals de klimzaal zal heten, wil zich daarnaast nadrukkelijk richten op inwoners van Vorst. “We zullen timeslots reserveren voor jongeren uit Vorst en mensen uit de buurt zullen van voordelige tarieven kunnen genieten. De standaardprijs proberen we zo laag mogelijk te houden, maar het is en blijft een privéproject. Bovendien zullen de werken door de kerkinfrastructuur allesbehalve evident worden. De prijs zal dus wat gaan afhangen van de verrassingen waar we op zullen stoten tijdens de werkzaamheden.” Qua prijzen mikt Maniak op 13 à 15 euro per klimsessie. Maandabonnementen zouden neerkomen op 50 à 60 euro.

De werken starten in het najaar. “In het meest optimische scenario kunnen we in maart 2023 openen, maar de zomer van volgend jaar is realistischer.”