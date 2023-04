Kelderbrand zorgt voor aanzienlijke rookhinder

Union-supporter Jean-Ma­rie gereani­meerd net voor aftrap wedstrijd: “Na 20 minuten hartmassa­ge kwam hij erdoor”

Het was schrikken voor de supporters net voor de start van de match tussen Union Sint-Gillis en Bayer Leverkusen. Union-supporter Jean-Marie stuikte in elkaar en moest 20 minuten lang gereanimeerd worden. Intussen is de toestand van de man stabiel.