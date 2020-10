Keer op keer diende Salwa (36) klacht in tegen agressieve ex. Toch stak hij haar dood op straat: “Waarom heeft niemand naar haar geluisterd?”

Brussel CEO Sint-Pieterszie­ken­huis: “Georgani­seer­de spreiding van patiënten tussen Vlaanderen en Brussel is er niet”

23 oktober Er is geen sprake van een echt georganiseerde spreiding van coronapatiënten tussen de ziekenhuizen in Brussel en Vlaanderen. Dat klaagt Philippe Leroy, de directeur van het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis, donderdag aan in Le Soir. Hij vraagt zich af in welke mate er nog sprake is van solidariteit tussen de ziekenhuizen.