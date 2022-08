Kapitalisme centraal in nieuw museum: “Geëngageerde maar niet partijdige tentoonstelling”

Verdeeld over vier thematische gebieden (oorsprong, hoop, grenzen, alternatieven), is deze tentoonstelling een instrument voor actief burgerschap. “Het is de bedoeling het debat op constructieve wijze te openen en een eigen idee te vormen over dit complexe systeem dat ons leven structureert”, aldus de organisatie. “Kom alleen of onder begeleiding van een gids deze ruimtes verkennen, uw vragen stellen, nadenken over onze samenleving en debatteren over haar toekomst!”