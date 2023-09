Kankerpatiënt Gilles (35) fietst 478 kilometer voor het goede doel… in een reuzenrad: “Altijd blijven genieten van het leven”

Manneken Pis in speciaal tenue voor 100ste verjaardag van ‘Jeugd Rode Kruis’

Voor de honderdste verjaardag van de jeugdbeweging van het Rode Kruis, werd Manneken Pis in bijpassend tenue gegoten. De ‘Jeugd Rode Kruis’ telt momenteel zo’n 1.200 deelnemers en 600 vrijwilligers. In oktober staat er nog een verjaardagsfeest gepland in Overijse.