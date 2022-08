Kabeldief ontkent alles, maar krijgt toch 20 maanden cel

In de nacht van 12 op 13 november kreeg Infrabel de melding van een storing op lijn 27. De agenten die ter plaatse gingen merkten meteen dat er heel wat schade was aangericht aan de elektriciteitskast. In de struiken troffen ze bovendien een dakloze man aan, die was uitgerust met een zaklamp en een hakmes. “Ik slaap hier”, stamelde hij tegen de agenten. In de buurt werd er echter geen slaapzak of andere materiaal aangetroffen. “Zijn verklaringen zijn bijzonder ongeloofwaardig. Op zijn gsm werden overigens foto’s ontdekt van ijzer en koperen kabels. Daarenboven is de man vorig jaar ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Ik vorder 20 maanden cel”, aldus het parket. Hier blijft het niet bij. Spoorwegbeheerder Infrabel kreeg immers een schadevergoeding van 5.900 euro tegen de 47-jarige Pool. “Een deel van de schade moest onmiddellijk worden hersteld, omdat de veiligheid anders in het gedrang kwam”, aldus de burgerlijke partij. ‘In totaal waren er twee kabels ontvreemd. Eentje van vierhonderd en eentje van twintig meter lang.” De man bleef ter zitting de feiten ontkennen maar de rechter achtte de feiten niettemin bewezen.