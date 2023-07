Kaatstornooi palmt Brusselse Grote Markt in

Nieuwe Kringwin­kel voor Vilvoorde: “Grotere winkel, meer aanbod”

In Vilvoorde moet in 2024 een gloednieuwe kringwinkel het levenslicht zien. Die winkel zal je op dezelfde plek vinden als de huidige kringwinkel, die eerst zal afgebroken worden. Tijdens de overgangsfase tussen de twee winkels, kan je in een tijdelijke vestiging terecht op hetzelfde adres.