Jubelpark deels afgesloten door opnames videoclip Stromae

Anderlecht Vrachtwa­gen zakt in zinkgat in Anderlecht

In de Brusselse gemeente Anderlecht is vrijdagvoormiddag een vrachtwagen in een zinkgat gezakt. Dat meldt de Brusselse brandweer, die het voertuig uit het gat heeft getakeld. Oorzaak van het zinkgat was een waterlek.

21 januari