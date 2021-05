Joods Museum staat stil bij terreuraanslag van 2014: “Het is onze taak om de slachtoffers te blijven herdenken”

Tijdens de plechtigheid namen directeur Philippe Blondin en burgemeester Close het woord. Blondin blikte terug op 24 mei 2014, de dag waarop zijn museum opgeschrikt werd door een schietpartij die aan vier mensen het leven kostte. Hij stond stil bij de slachtoffers, het Israëlisch echtpaar Emmanuel en Myriam Riva en de museummedewerkers Dominique Sabrier en Alexandre Strens. Zij werden rond 15:50 uur in koelen bloede vermoord door de 29-jarige Fransman Mehdi Nemmouche, die in 2019 veroordeeld werd tot levenslang.

“Zonder taboes”

Blondin had het ook over de door IS opgeëiste terroristische aanslagen die later wereldwijd zouden volgen. Burgemeester Close benadrukte op zijn beurt dat Brussel en zijn inwoners veerkracht hebben getoond na de aanslagen in zowel het Joods Museum als na de aanslagen van 22/3 in Maalbeek en de luchthaven van Zaventem. De ceremonie werd afgesloten door een gebed onder leiding van opperrabbijn Albert Guigui, waarna de aanwezigen nog enkele kaarsen aanstaken ter herinnering van de slachtoffers.