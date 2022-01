Jongeren betogen jaar na feiten opnieuw tegen politiegeweld: “Stress en angst”

voetbal 1B Trainer Vincent Euvrard blij met winter­trans­fers: “Nu droom van club en fans proberen waar te maken, RWDM naar 1A brengen”

Niet alleen werden vier nieuwe spelers in minder dan een week tijd aangetrokken, RWDM slaagde er ook in om last minute een winterstage in te lassen in het nationaal sportcentrum van Tubeke. Het mag duidelijk zijn dat trainer Vincent Euvrard niets aan het toeval wil overlaten om zijn jongens in ideale omstandigheden aan de start van deel twee van de competitie te brengen. Vrijdag krijgt RWDM Lommel op bezoek

