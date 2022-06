Jongeren bekogelen politie met stenen

Is jouw voortuin enkel parking? Met deze tips maak je er een echte blikvanger van

De ruimte voor je woning is te waardevol om alleen maar resttuin of oprit te zijn. Met deze tips van bouwsite Livios maak je er een echte voortuin van: een buitenruimte die meer is dan een parking voor je fiets of auto en die je voor meer gebruikt dan om je woning te betreden of te verlaten.

31 mei