Jongen (4) kritiek na val uit raam: “Het geschreeuw van de mama ging door merg en been”

“Rond 8 uur werden we opgeschrikt door hartverscheurend geschreeuw in het gebouw. Het ging door merg en been”, getuigt een buurvrouw. Het was de mama van een vierjarige jongen die een val had gemaakt vanuit het raam van een appartement op de derde verdieping. Het zoontje van de vrouw was na de val op het voetpad terechtgekomen en was bewusteloos. “Hulpverleners snelden ter plaatsen en hebben het hoofdje van de jongen gestabiliseerd. Maar hij bewoog niet meer”, vertelt de buurvrouw, die enorm onder de indruk is door het incident.