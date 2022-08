Jongeman neergestoken in Vorst

Brussel 40e editie van het BIFF gaat op 29 augustus van start met de film "Vesper"

Het Brussels International Fantastic Film Festival (BIFFF), dat van 29 augustus tot 10 september in Brussels Expo plaatsvindt, zal openen met de film “Vesper” van Kristina Buozyte. Het is de veertigste editie van het festival, waar een honderdtal producties, waaronder achttien in première, vertoond worden.

