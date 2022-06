Jongeman koopt wagen, betaalt hem niet...en verkoopt hem door

In de loop van 2021 had de jongeman bij D’Ieteren een wagen aangekocht op krediet. Hij had daarvoor bij D’Ieteren zelf een lening gekregen en het was de bedoeling dat die maandelijks afgelost werd. Al snel merkte het bedrijf echter dat de maandelijkse termijnen niet gerespecteerd werden en dat het onmogelijk was om de jongeman te contacteren. Het voertuig zelf kon wel opgespoord worden, maar dat bleek intussen al in handen van iemand anders. “Die persoon verklaarde dat hij het te goeder trouw had gekocht van de verdachte”, zei het parket. “Het is duidelijk dat de verdachte nooit de bedoeling heeft gehad de wagen te betalen en enkel uit was op geldgewin.” De jongeman was door de jeugdrechtbank al tweemaal veroordeeld en had als volwassene ook al een gevangenisstraf van 18 maanden opgelopen voor drugsfeiten. Voor de oplichting vroeg het parket opnieuw een gevangenisstraf van 18 maanden. Uitspraak op 8 september.