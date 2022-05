Jongeman in levensgevaar na steekpartij in Sint-Gillis

Brussel Ruim 40 procent van niet-Europeanen in Brussel inactief

43,1 procent van de niet-Europese beroepsbevolking in Brussel is werkloos of werkzoekend. Dat ligt lager dan in Wallonië (51,3 procent), maar hoger dan in Vlaanderen (41,1 procent). Dat blijkt uit een studie van de Universiteit Gent.

26 mei