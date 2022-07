Jonge wasbeer gevangen in Zoniënwoud

Het was het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels (KBVBV) dat de jonge wasbeer maandagmiddag kort na 15 uur kon vangen in de buurt van het Rood Klooster in het Zoniënwoud in Oudergem en de Brusselse brandweer vroeg om het diertje in ontvangst te nemen. Het verbond ontfermt zich behalve over vogels ook over exotische fauna. Omdat de wasbeer een invasieve soort is, is het aangeraden om de verdere verspreiding van de dieren in onze contreien te vermijden. De wasberen vormen namelijk een bedreiging voor ons inheems ecosysteem. Het gevangen diertje werd overgebracht naar de lokalen van het verbond in Anderlecht.