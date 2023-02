Jonge vrouw vervolgd voor medewerking aan oplichting: “Op Snapchat gezien dat ze snel geld kon verdienen”

In juni 2020 had een vrouw uit Vlaams-Brabant een WhatsApp-berichtje gekregen dat afkomstig leek van haar neef, die om wat financiële hulp vroeg voor een sociaal project. De vrouw ging daarop in en schreef meer dan 2.200 euro over. Die kwamen echter niet bij haar neef terecht, maar bij de jonge vrouw die nu voor de rechter moest verschijnen.

Zelf klacht ingediend

“Ze had op Snapchat een bericht gezien waarin beloofd werd dat ze snel geld kon verdienen als ze haar bankkaart en code uitleende”, klonk het. “Omdat ze het financieel moeilijk had, is ze daarop ingegaan. Ze wist niet waarvoor haar kaart gebruikt ging worden en was zelf niet rechtstreeks betrokken bij die oplichting. Ze is zelf nog klacht gaan neerleggen omdat ze haar kaart niet had teruggekregen.” De verdediging vroeg om een opschorting of een werkstraf. Het vonnis valt op 20 maart.