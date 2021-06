Jonge vrouw steekt partner dood in Elsene

Brussel Genoeg van Netflix? Deze fascineren­de Brusselse arthousecinema’s heropenen weldra en zijn een bezoekje waard

6 juni Fans van indiefilms, zet je schrap. Na maanden van vruchteloos grasduinen door het aanbod van streamingdiensten kunnen we ons vanaf 9 juni weer laten verrassen in de betere filmhuizen. Hoewel de hoofdstad de voorbije decennia heel wat iconische arthousecinema’s ter ziele zag gaan, blijft de stad het mekka voor de echte cinefiel. Daarom stellen we vier Brusselse cinema’s voor die tot de verbeelding spreken. Cinema Nova mocht in dit lijstje niet ontbreken. “Er zijn steeds minder tegendraadse cultuurtempels als de onze, maar ze worden wél nog gewaardeerd”, weet vrijwilligster Marie-Eve Cosemans.