Jonge vrouw mogelijk verkracht na discotheekbezoek in Brussel: “Verschrikkelijk om mijn zus onder het bloed te zien”

BrusselNa een bezoek aan nachtclub Dyouke, zaterdagnacht in de Duqeusnoystraat in Brussel, zou een jonge vrouw verkracht zijn. Volgens het parket van Brussel is er maandagmorgen een verdachte gearresteerd. “Ze verontschuldigde zich ook nog terwijl ze in mijn armen lag. Dat werd me te veel", vertelt de zus van de jonge vrouw.

“Zaterdagavond zijn mijn zussen en ik naar een evenement gegaan van N’JOY in de nachtclub Dyouke. Ik had nooit gedacht dat die avond zou eindigen in een nachtmerrie.” Zo begint de zus van het slachtoffer op sociale media haar verhaal van die bewuste avond. “We waren in de nachtclub aan het feesten toen ik op een gegeven moment mijn zus uit het oog verloor. Ze was op dat moment niet meer nuchter. Een jongen had haar met geweld naar buiten getrokken. En daarna heeft hij haar verkracht.”

“Toen ik haar had gevonden, zat ze onder het bloed. Haar zo zien... Mijn hart was voor de eerste keer in mijn leven volledig gebroken. Bovendien verontschuldigde ze zich nog terwijl ze in mijn armen was, dat werd me te veel.” Volgens de zus zou het slachtoffer naar het Sint-Pietersziekenhuis zijn gebracht. Daar werd ze opgevangen in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld. Beide vrouwen hebben ook aangifte gedaan bij de politie.

Quote Ik had eerlijk gezegd verwacht dat de club, meer bepaald de security, professio­ne­ler had gereageerd. We hebben 25 minuten moeten rondlopen voordat we eindelijk werden gehoord Zus van slachtoffer

Rond 6.20 uur kwam de politie van Brussel Hoofdstad/Elsene ter plaatse. In een video die eveneens op sociale media werd gedeeld, is te zien hoe een man wordt opgepakt tijdens een interventie in een ondergrondse parking. De verdachte zou door een groep geïdentificeerd zijn geweest als de verkrachter, maar achteraf bleek hij niet gelinkt te zijn aan de feiten. De zus verspreidde later foto’s van de mogelijke ‘juiste’ verkrachter. Het proces-verbaal werd ondertussen overgemaakt aan het parket van Brussel.

Volgens het parket van Brussel is er deze morgen een verdachte gearresteerd. “De man werd door de politiediensten verhoord. Het parket zal beslissen over de richting van het dossier binnen het termijn van 48 uur. In het belang van het onderzoek zal het parket geen verdere commentaar geven”, aldus woordvoerder Martin François.

Over de manier waarop in de nachtclub met hen is omgegaan, is de zus in ieder geval niet te spreken. “Ik had eerlijk gezegd verwacht dat de club, meer bepaald hun security, professioneler had gereageerd. We hebben 25 minuten moeten rondlopen voordat we eindelijk werden gehoord. Ik wil wel duidelijk maken dat ik de organisatoren van N’JOY niet verantwoordelijk acht.” De nachtclub heeft op die woorden van de zus nog geen antwoord gegeven.

Twijfel

Op sociale media lokt de getuigenis erg veel reactie uit, vaak ook van mensen die de feiten in twijfel trekken. Er worden daarbij video’s gedeeld waarop het slachtoffer en de verdachte te zien zijn terwijl ze vrolijk wandelen en seksuele handelingen uitvoeren. Een van die reacties luidt als volgt: “Je zegt dat hij haar met geweld naar buiten heeft getrokken, maar als dat echt waar was, zou je zien dat ze in paniek was. Ook de security zou dan hebben ingegrepen. Het is heel duidelijk te zien dat ze allebei in een goede stemming zijn.”

Anderen verdedigen dan weer het gedrag van het slachtoffer. “Het is niet omdat je het ene moment toestemming geeft voor zekere zaken, dat de dader plots recht heeft om haar te verkrachten. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.”

