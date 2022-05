Jonge studente werkt als ‘geldezel’ tweemaal aan oplichting mee: “Zoiets is geen naïviteit meer”

Eén van die slachtoffers had op 8 maart 2020 een spelletje aangekocht via Facebook. Daarvoor had ze betaald via een link, maar de dag nadien stelde de vrouw vast dat er maar liefst 30 overschrijvingen waren gedaan vanop haar bankrekening. Eén van die overschrijvingen was terechtgekomen op de bankrekening van de jonge studente.

‘Zelf in de luren gelegd’

De verdediging pleitte voor een opschorting of een werkstraf. “Ze was een studente zonder inkomen en is in contact gekomen met iemand die haar beloofde dat ze snel wat geld kon verdienen”, klonk het. “Uit goedgelovigheid heeft ze dan haar bankkaart en -code uitgeleend. Ze had al snel begrepen dat ze zelf ook in de luren was gelegd. In augustus was er dan een probleem met haar studiebeurs. De man aan wie ze haar kaart had geleend, heeft haar toen beloofd dat hij het in orde zou brengen, maar heeft opnieuw van haar geprofiteerd. Ze is er zich van bewust dat ze in de fout is gegaan en is bereid de slachtoffers te vergoeden, maar een blanco strafblad is belangrijk voor haar toekomst.” Uitspraak op 13 juni.