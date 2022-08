Jonge mama brengt samen met Frans modemerk collectie op de markt voor kinderen met beperking: “Dankzij aangepaste kledij gaat aankleden een pak vlotter”

Schaarbeek/UkkelLou Garagnani stampte zo’n twee jaar geleden Le monde d’Ayden uit de grond, een inclusieve speelruimte in Ukkel. Dit naar aanleiding van de specifieke noden van haar zoon Ayden. Het Franse modemerk Kiabi, gespecialiseerd in inclusieve kledij, gaat nu met Le monde d’Ayden in zee en lanceerde woensdag in shoppingcenter Docks Bruxsel de nieuwe ‘terug naar school’-collectie, waarmee men de zelfstandigheid van kinderen met een beperking wil vrijwaren.

“Het idee achter de speelruimte ontstond na de geboorte van mijn zoon Ayden”, legt oprichtster Lou Garagnani uit. “Vanaf zijn tweede levensjaar werd het duidelijk dat hij meer begeleiding nodig had dan anderen. We hebben vier kinderen waar we veel activiteiten mee doen. Maar we merkten al snel dat veel plaatsen niet aangepast zijn voor kinderen met een beperking. Ze hebben andere noden en dus specifieke omkadering nodig. Maar die ontbreekt op de meeste locaties.”

Daarom besloot Garagnani om zelf een speelruimte in te richten, aangepast voor kinderen met een beperking. “Elk kind is bij ons welkom, welke beperking ze ook hebben. De speeltuigen zijn aangepast aan hun noden, en de begeleiders zijn opgeleid om met hen om te gaan. Maar het blijft een plaats van ontspanning en plezier, wie binnenstapt heeft niet de indruk dat het om een aangepaste speeltuin gaat.” Tijdens de vakantie ontvangt Le monde d’Ayden meer dan 30 kinderen per week. “We organiseren verschillende activiteiten, voor scholen of organisaties die werken met kinderen met een beperking. En tijdens de weekends houden we familieactiviteiten, zoals een brunch of verjaardagsfeestjes. Maandelijks houden we ook een praatavond, met een hapje en een drankje, waar de ouders in een ontspannen sfeer hun ervaringen kunnen delen met elkaar.”

Inclusieve kledij

Haar persoonlijke ervaring wil Lou nu ook ruimer inzetten, en daarvoor gaat Le monde d’Ayden een samenwerking aan met het Franse modemerk Kiabi, dat inzet op inclusieve kledij. Ondertussen huist de kledingwinkel al tien jaar in het Schaarbeekse shoppingcenter. “Met Kiabi mikken we op betaalbare mode die voor iedereen toegankelijk is”, legt Doriane Magnus uit, directrice marketing. “We brengen bijvoorbeeld beha’s op de markt, geschikt voor vrouwen die een ingreep moesten ondergaan na de diagnose van borstkanker. Iedereen, ongeacht het lichaamstype of beperking, kan bij ons terecht. Daarnaast zetten we ook in op duurzaamheid, en proberen we zoveel mogelijk samen te werken met lokale partners, zoals Le monde d’Ayden.”

Volledig scherm Een greep uit de nieuwe collectie, aangepast voor kinderen met een beperking. © NSB

Kalme uren

De nieuwe ‘terug naar school’-collectie van Kiabi is makkelijk om aan te trekken. “Dat stimuleert de zelfstandigheid van de kinderen”, legt Magnus uit. “We hebben bijvoorbeeld T-shirts die je in twee richtingen kan dragen, er is geen voor of achterkant.” Ook hemdjes met knoopjes aan de schouders en kledingstukken met een grotere opening, maken het een stuk eenvoudiger om aan te trekken. Samen met Garagnani werkte de kledingwinkel ook ‘kalme uren’ uit. “Op die momenten worden de lichten gedimd en de muziek uitgezet. Dat maakt winkelen een stuk aangenamer voor kinderen die snel overprikkeld raken.”

Garagnani is alvast enthousiast over de nieuwe collectie. “Het is fijn dat een groot merk zich inzet voor de inclusie van kinderen met een beperking”, vertelt ze. “Ayden is bijvoorbeeld heel autonoom, maar bij het aankleden heeft hij vaak hulp nodig. Dankzij aangepaste kledij gaat dat een pak vlotter. Daarnaast is het ook belangrijk dat de kinderen gerepresenteerd worden in de samenleving. Maar al te vaak blijven ze op de achtergrond. Daar moeten we ons voor blijven inspannen, want ook zij zijn een belangrijk onderdeel van onze wereld.”

