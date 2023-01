Jonge dealer heeft maar liefst 8 kilo cannabis in woning liggen

De jonge dealer was afgelopen zomer al op heterdaad betrapt, maar werd toen vrijgelaten. Hij kwam opnieuw in het vizier van de politie toen die vaststelde dat hij, net als tijdens de zomer, drugs aan de man bracht via sociale media, aldus het parket. “De sectie Drugs van de Brusselse politie hield de woning van de jongeman in de gaten en zag hoe hij donderdag naar buiten kwam en drugs verkocht aan één van zijn contactpersonen,” zegt het parket. “Die laatste werd opgepakt en gaf toe dat hij net drugs had gekocht. Niet veel later werd de verkoper ook opgepakt en gingen de inspecteurs over tot een huiszoeking. Daarbij werd er in totaal zo’n zes kilogram cannabishars teruggevonden en twee kilogram cannabis. Daarnaast werd er ook 2.200 euro cash geld in beslag genomen.”