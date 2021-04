Jobstudent in mekaar geslagen, bewakingsagent in arm gebeten en aanval van hond: personeel Carrefour is agressie beu en legt werk neer

Brussel “Ik liep overal als een gek rond om boeken te vinden”: Het Ivoren Aapje, een van de laatste onafhanke­lij­ke boekhan­dels in de hoofdstad

16 april Onafhankelijke boekhandels met een Nederlandstalig aanbod zijn in de hoofdstad op één hand te tellen. Het buitenbeentje in het bescheiden boekenlandschap in Brussel is zonder meer Het Ivoren Aapje, de boekenwinkel van Frederik Deflo op het Begijnhofplein. Samen met zijn trouwe viervoeter Menendez brengt de ingeweken West-Vlaming duizenden literaire, filosofische en historische boeken samen in een unieke setting. “Vaak word ik gestoord door een klant en dan kijk ik even nors op, maar dat is meestal maar van korte duur.”