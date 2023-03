JEZ! geeft Fanfakids steuntje in de rug: “Niemand uitsluiten omdat het thuis wat moeilijker gaat”

Man kan minnelijke schikking niet betalen...en eindigt dan maar met celstraf met uitstel

Een Brusselse man is veroordeeld tot 8 maanden cel met uitstel voor het bezit van 4,3 gram cocaïne. Op 14 december 2021 werd de man in zijn wagen gecontroleerd. Met succes, want hij bleek 4,3 gram cocaïne bij zich te hebben.