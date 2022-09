Jeugdhuis D’Broej droomt van vaste stek in de Alpen: “Belangrijk om jongeren te laten ontsnappen aan stedelijke context”

BrusselD’Broej, de Brusselse organisatie voor de Emancipatie van Jongeren, organiseert al jaar en dag activiteiten voor kwetsbare jongeren. Naast huiswerkbegeleiding en ontspanning, trekken ze er ook meerdere keren per jaar op uit om de Brusselse jongeren van de natuur te laten genieten. Daarvoor dromen ze van een vaste verblijfplaats in de Alpen.

De jongerenwerking van D’Broej bestaat ondertussen al 40 jaar. “Onze werking bestaat uit een 8-tal teams, die actief zijn in verschillende Brusselse buurten”, vertelt Johanna Stoffels van D’Broej. “We werken voornamelijk met jongeren uit een kwetsbare context. Wekelijks bereiken we toch zo’n 3.000 jongeren.” Voor hen organiseert het jeugdhuis verschillende activiteiten. “Huiswerkbegeleiding is er een van, maar ook sport en recreatie komen aan bod”, zegt Stoffels. “We proberen hun leefwereld zo breed mogelijk te maken.”

Enkele keren per jaar trekt de D’Broej er met de jonge Brusselaars op uit, naar de Ardennen, Pyreneeën of Alpen. “Het is belangrijk om de jongeren eens uit hun grootstedelijke context te halen”, zegt Stoffels. “Een groot deel van hen heeft ook geen tuin of terras. Op de wandeltochten kunnen ze genieten van de natuur, van de bossen, rivieren en bergen. Op termijn zouden we dat graag maandelijks organiseren, met kleine groepjes jongeren.”

Voldoening

Maar naast de natuurpracht, hebben de trektochten ook andere doeleinden. “Tijdens de trektochten is er geen elektriciteit, en zijn de jongeren op zichzelf en de groep aangewezen. Er zijn geen andere afleidingen, geen internet, ze leven er op het ritme van de zon. Dat, gecombineerd met de fysieke inspanning die zo’n avontuur met zich meebrengt, geeft hen een krachtig gevoel van voldoening. Achteraf kunnen ze met trots terugkijken op het feit dat ze bijvoorbeeld een bergtop bereikt hebben, of een lange wandeltocht voltooiden. Het maakt hen trots op zichzelf op een manier die niet mogelijk is met andere activiteiten.”

Daarom zou D’Broej graag een vaste verblijfplaats vinden. “Voor de trektochten voorzien wij al het materiaal voor de jongeren, zoals rugzakken, wandelschoenen en tenten”, legt Stoffels uit. “Dat zorgt er wel voor dat we elke keer camionetten vol materiaal moeten voorzien. Daarom zouden we graag een permanente uitvalsbasis vinden, waar we materiaal kunnen achterlaten. Het zou de organisatie van de reizen al een stuk eenvoudiger maken. Het liefst zouden we een stekje in de Franse Alpen willen. Dat is niet te ver en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Nu is het soms wat puzzelen en kruipt er wel wat tijd in het zoeken van een chalet en materiaal om te huren.”

Om hun droom te verwezenlijken, hoopt D’Broej geld in te zamelen via Trooperdroom. “We kennen die organisatie al een tijdje. In feite gaat het over een soort add-on in je webbrowser. Bij elke aankoop die je maakt bij bekende merken, zoals Brantano bijvoorbeeld, wordt er een kleine som doorgestort naar het droomproject dat je wil ondersteunen. Ook bedrijven kunnen daarbij kiezen om een droom te steunen.” Ook via andere kanalen hoopt D’Broej genoeg geld in te zamelen voor een eigen chalet. “En zelfs al is de inzameling wat minder dan verwacht, we blijven hoe dan ook voortzetten met onze projecten”, besluit Stoffels.

