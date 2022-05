Jette krijgt nieuwbouw voor kleuters Van Asbroeckschool en Nederlandstalige academie

“Met dit infrastructuurdossier zet de VGC grote projecten in de steigers waarmee tegemoetgekomen wordt aan noden van het regulier onderwijs en het deeltijds Kunstonderwijs”, zegt minister Sven Gatz, die in de VGC bevoegd is voor Nederlandstalig onderwijs. “Zo komt er een vernieuwde kleuterafdeling en investeren we op dezelfde schoolsite in bijkomende infrastructuur voor het deeltijds kunstenonderwijs (DKO), waarmee we het DKO-infrastructuurplan actualiseren dat ik nog als Vlaams minister in 2018 mee heb opgesteld.”