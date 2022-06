Jean-Marie Pfaff ontvangt enorme houten bal van Brusselse leerlingen houtbewerking

Evere/BraschaatNa onder andere Eddy Planckaert en Lionel Messi, mocht nu voetballegende Jean-Marie Pfaff een houtsculptuur van de leerlingen houtbewerking aan de Victor Hortaschool in Evere in ontvangst nemen. Voor de tentoonstelling over Pffaf’s carrière, die binnenkort de deuren opent, werkten ze maandenlang aan een grote houten voetbal met een diameter van 1,2 meter.

Het is niet de eerste keer dat de leerlingen houtbewerking een groot project afleveren. In 2015 staken ze een werkende houten fiets in elkaar. Eddy Planckaert vestigde daarmee prompt twee wereldrecords: Het uurrecord voor houten fietsen (11, 932 kilometer) en record voor de honderd meter op een houten fiets (15 seconden). Later lieten ze ook een houten bal signeren door verschillende voetbalsterren, waaronder Lionel Messi.

“Het is tijdens het laatste project dat we in contact kwamen met Jean-Marie Pfaff”, vertelt projectverantwoordelijke Bart Uyttersprot. “Hij vertelde ons dat hij bezig was met de organisatie van een tentoonstelling over zijn voetbalcarrière. Zo kwamen we op het idee om een enorme houten bal te maken voor de ingang van die tentoonstelling. De bedoeling is dat bekende voetballers die de expo bezoeken, hun handtekeningen erop kunnen achterlaten.”

Volledig scherm De bal heeft een diameter van 1,2 meter, en bestaat uit 22 vlakken. © Victor Hortaschool

Ontbijt

Drie leerlingen houtbewerking van de Victor Hortaschool mochten de houten bal persoonlijk gaan afleveren aan Jean-Marie Pfaff. “Voor hen was dit echt een mooie beleving”, vertelt Uyttersprot. “Normaal gezien komen ze vaak te laat op school. Maar die dag waren ze ruimschoots op tijd, terwijl we een uur vroeger dan op een normale schooldag vertrokken. Jean-Marie heeft ons in zijn tuin op een ontbijt getrakteerd. De leerlingen waren echt onder de indruk dat een vedette als hij hen op zo’n gastvriendelijke wijze ontving.”

Met de projecten wil Uyttersprot ook de richting houtbewerking in de kijker zetten. “Er hangt soms nog een negatieve connotatie rond houtbewerking,” zegt hij. “Door projecten als de houten bal willen we aantonen dat je met hout ook verschillende richtingen uit kan. We zien dan ook dat meer leerlingen zich inschrijven voor houtbewerking.”

Motivatie

“Projecten als dit halen de leerlingen uit de klas. Op die manier halen ze hun lesdoelstellingen, en tegelijk ontdekken ze hoe ze bijdragen aan de wereld buiten de schoolbanken. Dat werkt enorm motiverend voor hen, en geeft hen meer zelfvertrouwen en voldoening. En dat geldt niet enkel voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten. Het toont alle mooie aspecten van houtbewerking. We zijn stuk voor stuk trots en tevreden.”

En ook Jean-Marie Pfaff is verheugd met initiatief. “Zijn tentoonstelling is momenteel nog in opbouw,” vertelt Uytersprot. “Tot de opening zal de houten bal in de voortuin van Jean-Marie blijven staan. Iedereen die er passeert zal de bal kunnen aanschouwen,” glundert hij. “En als het regent, zal hij er een doek over leggen.”

