“Je veux nager”: organisaties lanceren crowdfundingscampagne voor openluchtzwemmen in Brussel

Via de campagne hoopt Pool is Cool openluchtzwembad FLOW in Anderlecht open te houden. “Openluchtzwemmen is meer dan een toffe of sportieve activiteit. Het laat mensen van alle culturen en leeftijden in contact komen met hun omgeving en met elkaar. We willen aantonen dat Brusselaars écht op openluchtzwemmen zitten te wachten. Met het opgehaalde geld houden we FLOW, het pop-upzwembad in Anderlecht, open, en verfijnen we ineens de manier waarop we dat aanpakken. Zo willen we van openluchtzwemmen in Brussel een haalbare kaart maken op korte én lange termijn.”