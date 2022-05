“Jazz voor iedereen” tijdens Brussels Jazz Weekend op 27, 28 en 29 mei

De eerste avond kan je op het Sint-Katelijneplein ook al kennismaken met de Chicago Style blues van het Big Dave Trio of het jong jazzgeweld One Frame Movement op de Kapellemarkt. In het centrum is er veel te beleven rond het hoofdpodium op de Grote Markt. Zo lopen er zeven bands van The Brass Parade constant door de Brusselse straten, terwijl een ‘Shop on jazz’-route onder meer langs het podium aan Brussel-Centraal loopt.