Jan De Cock vrijgesproken in oplichtingszaak: “Als iemand in de fout is gegaan, dan zeker niet De Cock”

Ukkel Kortgeding­rech­ter beveelt heropening van ‘zuidlus’ Ter Kamerenbos voor verkeer. Minister reageert teleurge­steld: “Enkel verliezers in dit verhaal”

13 november De burgerlijke rechtbank van Brussel heeft in kortgeding de gemeente Ukkel gelijk geven in het geschil met de stad Brussel over de sluiting van het Ter Kamerenbos, aldus zakenkrant L’Echo. In de beschikking beslist de rechtbank om “de toepassing van de tijdelijke politieverordeningen van de stad Brussel op te schorten [...] waarin ze voorziet de zogenaamde ‘zuidelijke lus’ van het Ter Kamerenbos te sluiten voor het verkeer”.