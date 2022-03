Jan Danckaert volgt als interimrector Caroline Pauwels op aan de VUB

Brussel Laatste sans-pa­piers verlaten Begijnhof­kerk na 13 maanden bezetting: “Strijd gaat verder”

Na dertien maanden komt er een einde aan de bezetting van de Begijnhofkerk in Brussel. Honderden mensen zonder papieren begonnen in januari 2021 de kerk in te palmen in de hoop regularisatie af te dwingen. Uiteindelijk draaide die bezetting uit op een hongerstaking . Toen de meerderheid van de ex-hongerstakers te horen kreeg dat ze het land moeten verlaten, bleven tientallen ook de voorbije maanden in de kerk. “Nu vragen we een nieuwe hoorzitting.”

