Jan Danckaert volgt als interim-rector Caroline Pauwels op aan de VUB

Etterbeek VUB-gemeen­schap reageert terneerge­sla­gen op vertrek van Caroline Pauwels als rector: “Nieuws sloeg in als een bom”

Caroline Pauwels is niet langer rector van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Haar zware ziekte maakt het onmogelijk om de universiteit verder te leiden. Dat de rector geliefd is bij studenten en personeel is een open deur intrappen. We sprokkelden reacties op de VUB-campus in Etterbeek. “Andere rectoren komen vaak verkrampt over in tv-studio’s. Als je Caroline op tv ziet, is ze altijd heel gemoedelijk, eerlijk, open en vriendelijk.”

10:53