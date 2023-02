Jan Danckaert (58) straks weer op post na spoedoperatie aan zijn hart: “Misschien rust er wel een vloek op VUB-rectoren”

Jeanne d’Arc duikt op in carnaval­stoet

Tussen de dansende zebra’s van de Snot-e-bellen en de vele feestneuzen uit verre omstreken was er dinsdag nog een zeer opmerkelijke gaste in de Vilvoordse carnavalsoptocht te zien. Jeanne d’Arc stond op een mobiele brandstapel en werd vergezeld door middeleeuws uitgedoste figuren. We zochten uit wie achter deze opmerkelijke wagen zat.